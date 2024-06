Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Sobótce. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sobótki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy”?

Przegląd maja 2024 w Sobótce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy. 📢 Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas.

Prasówka czerwiec Sobótka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Sobótki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Beach Bar Port Węglowy zaprasza na swoje pierwsze urodziny! Będą atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka! Beach Bar Port Węglowy zaprasza na swoje pierwsze urodziny. W ten weekend będzie się tu sporo działo. Jeśli dysponujecie wolnym czasem, to koniecznie musicie tu zajrzeć. Port Węglowy Beach Bar we Wrocławiu to popularne miejsce letniego wypoczynku nad Odrą. Jest to jedno z wielu sezonowych beach barów w mieście, oferujące relaksującą atmosferę z leżakami, hamakami, muzyką na żywo, i różnorodnymi napojami oraz przekąskami.

📢 Wielka feta kibiców na cześć Górnika Wałbrzych, który awansował do koszykarskiej ekstraklasy. Kibice dziękowali drużynie przed Zamkiem Książ Race, tort, kibicowskie przyśpiewki, dużo uśmiechu i mnóstwo radości. Tak w skrócie wyglądało powitanie koszykarzy Górnika Wałbrzych, którzy wywalczyli awans do ekstraklasy. Uroczystość zorganizowano na dziedzińcu Zamku Książ. Byli koszykarze, trener Andrzej Adamek, prezes klubu, medycy, prezydent miasta Roman Szełemej i prezeska Zamku Książ, Anna Żabska. Zamek to główny sponsor drużyny. 📢 Naturalny i tani botoks? Zrób go w swoim domowym salonie. Maseczka za 2 zł błyskawicznie wygładza zmarszczki i rozświetla cerę Na pierwsze i kolejne zmarszczki zamiast drogiego botoksu wybierz tani i naturalny kosmetyk. Zamiast więc do salonu skieruj swoje kroki do kuchni i przygotuj wygładzającą i rozświetlającą maseczkę na twarz z 3 składników, które tam znajdziesz.

📢 Żarłoczne ślimaki zagrożeniem dla wilków, psów i kotów - alarmuje Karkonoski Park Narodowy. To nie żarty, potrafią zjeść nawet pisklęta! To nie żarty, żarłoczne ślimaki, które są gatunkiem obcym i inwazyjnym w Polsce, zagrażają życiu wilków, ale nie tylko. Także psów i kotów - alarmują naukowcy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Chodzi o gatunek ślimaka o nazwie ślinik luzytański Arion lusitanicus, który w Polsce pojawił się w 1987 roku i zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie. 📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.

📢 Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę być perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia Choć dopiero została otwarta i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, to już przyciąga zaciekawionych gości, głównie z pobliskiego Wałbrzycha. Kiedy pytamy ich, czy smakowało, odpowiadają szerokim uśmiechem i z uznaniem kiwają głową. Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę zostać perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Leży tuż koło budowanego właśnie Parku Wodnego, jakiego nie ma w całym regionie, jest tu ładnie i smacznie. Za pomysłem stoi pani Iwona, urzędniczka z Wałbrzycha z 28-letnim stażem, która rzuciła wszystko i realizuje marzenia. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ryanair otwiera drugi nowy hangar we Wrocławiu. Jest promocja 3-dniowa wyprzedaż na loty od 79 zł Ryanair, główna europejska linia lotnicza oraz lider na polskim rynku, ogłosiła dzisiaj (14 maja) otwarcie swojego drugiego hangaru w zakładach Aircraft Maintenance Service (WAMS) we Wrocławiu, potwierdzając swoje zaangażowanie w rozwój przemysłu lotniczego w regionie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 25 milionów euro.

📢 Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co będzie się działo w drugi weekend majowy we Wrocławiu. Nasze propozycje na weekend i nie tylko!”? 📢 Co będzie się działo w drugi weekend majowy we Wrocławiu. Nasze propozycje na weekend i nie tylko! Pierwsza pełna energii i barwna majówka 2024 już za nami, a kolejna szykuje się równie fascynująco. Wrocław szykuje się do niezliczonych wydarzeń, więc warto już teraz zaplanować swój wolny czas. Bez względu na zainteresowania, każdy znajdzie coś dla siebie: od koncertów i seansów plenerowych, przez malownicze spływy kajakowe, po unikalne propozycje handlowe, takie jak festiwal roślin, kiermasz na placu solnym czy giełda płyt winylowych i kompaktowych. To tylko wierzchołek góry lodowej z planowanych atrakcji na ten weekend we Wrocławiu. Co więc nas czeka?

📢 Dzień otwarty na Torze Wyścigowym Partynice we Wrocławiu. Atrakcje dla każdego i całkowicie za darmo. Pokazy i warsztaty jeździeckie Tor Partynice zaprasza na Dzień Otwarty Rekreacji Jeździeckiej. Wydarzenie to nie tylko gratka dla miłośników jeździectwa i ludzi, których łączy wspólna pasja do zwierząt, ale również osób chcących poznać i zobaczyć kwintesencje rekreacji jeździeckiej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Będą pokazy, warsztaty oraz strefa gastro z food truckami. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

📢 Multimedialna fontanna we Wrocławiu rozpoczyna nowy sezon zjawiskowych pokazów. Pokazy specjalne pierwszego dnia. Musisz to zobaczyć! Fontanna multimedialna koło Hali Stulecia to jedna z najbardziej imponujących atrakcji we Wrocławiu właśnie rozpoczyna nowy sezon 2024. Musisz to zobaczyć - pierwsze pokazy już 10 maja. Rozpocznie pokaz specjalny "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Stulecia. 📢 Kwiaty, sadzonki, nasiona, cebule, ozdoby do ogrodów na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ, zobaczcie co można kupić i za ile. CENY, ZDJĘCIA Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.

📢 Obłędne sukienki z kwiatów i piękne modelki na XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu Niekwestionowaną, zachwycającą ozdobą XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Wałbrzychu są przepiękne modelki ubrane w kwietne suknie. Długie eleganckie kreacje przyozdobione są przepięknymi dekoracjami z żywych kwiatów. Modelki spacerują w nich po zamkowych komnatach i po dziedzińcu, wzbudzając podziw, a goście robią sobie z nimi zdjęcia.

📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Na obwodnicy Kłodzka podczas majówki zginęły dwie osoby Tragiczny wypadek podczas majówki na obwodnicy Kłodzka. Wieczorem, 2 maja w Kotlinie Kłodzkiej zginęły tragicznie dwie osoby. Jedna osoba, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. 📢 W majowy weekend stracili dach nad głową. Groźny pożar w Lubawce strawił budynek mieszkalny - zdjęcia W świąteczny poranek dziewięć zastępów strażackich walczyło z pożarem poddasza wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce w powiecie kamiennogórskim. Pożar wybuchł w poranek 2 maja, był rozwinięty, a ratownicy obawiali się, że rozprzestrzeni się na sąsiednią zabudowę. Zobaczcie zdjęcia z tej akcji. 📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

