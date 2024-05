Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co będzie się działo w drugi weekend majowy we Wrocławiu. Nasze propozycje na weekend i nie tylko!”?

Przegląd tygodnia: Sobótka, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Co będzie się działo w drugi weekend majowy we Wrocławiu. Nasze propozycje na weekend i nie tylko! Pierwsza pełna energii i barwna majówka 2024 już za nami, a kolejna szykuje się równie fascynująco. Wrocław szykuje się do niezliczonych wydarzeń, więc warto już teraz zaplanować swój wolny czas. Bez względu na zainteresowania, każdy znajdzie coś dla siebie: od koncertów i seansów plenerowych, przez malownicze spływy kajakowe, po unikalne propozycje handlowe, takie jak festiwal roślin, kiermasz na placu solnym czy giełda płyt winylowych i kompaktowych. To tylko wierzchołek góry lodowej z planowanych atrakcji na ten weekend we Wrocławiu. Co więc nas czeka? 📢 Niezwykłe, 7-metrowe wieże World Trade Center zbudowane z 1 000 000 klocków LEGO® czekają na odkrycie we wrocławskim Sky Tower! Od 11 maja 2024 roku, we wrocławskim Sky Tower, fani klocków LEGO® oraz wielbiciele architektury będą mieli wyjątkową okazję podziwiać najnowszy dodatek — największą na świecie replikę nowojorskiego kompleksu World Trade Center, zbudowaną z ponad miliona klocków LEGO®.

📢 Dzień otwarty na Torze Wyścigowym Partynice we Wrocławiu. Atrakcje dla każdego i całkowicie za darmo. Pokazy i warsztaty jeździeckie Tor Partynice zaprasza na Dzień Otwarty Rekreacji Jeździeckiej. Wydarzenie to nie tylko gratka dla miłośników jeździectwa i ludzi, których łączy wspólna pasja do zwierząt, ale również osób chcących poznać i zobaczyć kwintesencje rekreacji jeździeckiej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Będą pokazy, warsztaty oraz strefa gastro z food truckami.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Sobótka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sobótce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu w Zajezdni Dąbie - Czasoprzestrzeń. Odkryj nowe gatunki! Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia!

📢 Łoś wędruje w Sudetach. Przyrodnicy zauważyli go najpierw w Górach Sowich, a dwa dni temu pod Krzeszowem. To rzadkość! Łoś to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. W Polsce łoś występuje najliczniej w północno-wschodniej części kraju. W Sudetach jest rzadkością. Tym większa była niespodzianka, gdy niedawno zauważono go w okolicach Krzeszowa. Był także widziany w okolicach drogi krajowej 35 w pobliżu Kowalowej, gdzie interweniowali strażacy. Przyrodnicy proszą kierowców o szczególną ostrożność.

