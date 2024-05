Prasówka 5.05.2024 z całego tygodnia w Sobótce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyszukany horoskop miłosny na maj. Kto może liczyć na strzałę amora? Sprawdź, co może się wydarzyć w Twoim życiu uczuciowym 4.05.2024”?

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Sobótka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sobótce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Długi majowy weekend na Ślęży, świętej górze Słowian. Zajrzeliśmy na wieżę i do krypty w podziemiach świątyni! Byliście tam? ZDJĘCIA Długi majowy weekend na Ślęży spędzi wielu Dolnoślązaków. To popularny cel wycieczek wrocławian i mieszkańców całego województwa. Chętnie zaglądają tu w weekendy, bo podejście na szczyt jest łagodne, a na górze sporo atrakcji i turystyczna infrastruktura. Mistyczna góra, zwana świętą górą Słowian owiana jest tajemnicami i legendami. To miejsce mocy, które pokazujemy Wam na zdjęciach. Zajrzeliśmy także na wieżę widokową i do podziemi kościoła, które sięgają czasów średniowiecza, zobaczcie!

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Miliony kwiatów, tłumy gości i podróż przez całą Europę - zobaczcie zdjęcia Rozpoczął się 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. To największa majówka na Dolnym Śląsku, która przyciąga rokrocznie dziesiątki tysięcy wielbicieli kwiatów i sztuki. W pierwszy dzień majówki odwiedzający dopisali. Podziwiają Zamek Książ i jego otoczenie ozdobione setkami tysięcy kwiatów i dziesiątkami kompozycji kwiatowych. Zobaczcie te najpiękniejsze na naszych zdjęciach i odwiedźcie wałbrzyski zamek w tę majówkę! 📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

📢 3-Majówka we Wrocławiu: Tradycja, Muzyka i Niespodzianki. Zobaczcie relację z pierwszego dnia na pergoli Wrocławska 3-Majówka to wydarzenie, które każdego roku przyciąga do miasta tłumy fanów dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń. Pierwszy dzień festiwalu, odbywający się w okolicach Hali Stulecia i malowniczej Pergoli, już za nami. Na scenach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Happysad czy Zalewski, zapewniając uczestnikom niezapomniane emocje i doskonałą zabawę. Ale to dopiero początek trzydniowego święta muzyki, które każdego roku inicjuje sezon plenerowych festiwali we Wrocławiu. 📢 W sezonie smażę szparagi z patelni jako przystawkę. Smak podkręcam czosnkiem. Idealne danie dla początkujących Szparagi to jedne z najbardziej wiosennych warzyw, które nie tylko zachwycają smakiem, ale także są pełne substancji odżywczych. Jeśli masz ochotę na lekką i smaczną potrawę, to właśnie szparagi z patelni będą strzałem w dziesiątkę. A najlepsze jest to, że przygotowanie ich jest szybkie i proste! Przekonaj się sam, jak w kilka chwil stworzyć wyjątkowy posiłek.

📢 Pyszny kurczak ze szparagami na wiosenny obiad. Przy tym daniu się nie napracujesz. Wypróbuj przepis na pierś z kurczaka w kremowym sosie Kurczak ze szparagami w pysznym, szparagowym sosie to idealny pomysł na szybki, wiosenny obiad. Wystarczy tylko kilka składników i w niecałe pół godziny mamy wyśmienity, lekki posiłek. Sprawdź, jak gotować szparagi i nie wylewaj wody, bo będzie nam potrzebna do przygotowania sosu. 📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024. W Książu jak we włoskich kurortach i na rajskich plażach. Atrakcje i ceny biletów Rusza XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który potrwa od 1 do 5 maja! Od największej majówki na Dolnym Śląsku dzielą nas tylko godziny. Zamek Książ tonie w setkach tysięcy kwiatów. W komnatach, na korytarzach i dziedzińcu poczujecie się jak na rajskich wyspach, włoskich i francuskich kurortach, przeniesiecie się na weneckie, romantyczne uliczki i powąchacie holenderskie tulipany. U nas wszystkie ważne informacje o Festiwalu Kwiatów w Książu: atrakcje, jak dojechać, gdzie zaparkować, ceny biletów, godziny otwarcia i inne szczegóły.

📢 Czy można rozpalić grilla na balkonie? Jak ustrzec się kary za grillowanie? Zobacz, co mówią przepisy prawa Wiosna oznacza nadchodzący sezon grillowy. Jednakże, przed rozpaleniem grilla w parku lub na podwórku, warto zaznajomić się z przepisami prawnymi dotyczącymi tego tematu, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych. Warto skupić się nie tylko na przepisach o randze ustawowej, lecz także rozporządzeniach oraz przepisach lokalnych. 📢 Wypadek śmiertelny w Ciechanowicach na Dolnym Śląsku. Nie żyje kierowca osobówki Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w Ciechanowicach w powiecie kamiennogórskim. 29 kwietnia po godz. 19 samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mimo długiej akcji ratunkowej zmarł 47-letni kierowca.

📢 Śmiertelny wypadek na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu. Zginął 9-letni uczeń SP 26 na Podzamczu Ogromna tragedia na ul. Nałkowskiej na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Nie żyje 9-letnie chłopczyk, uczeń Szkoły podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Zginął w wypadku tuż pod blokiem, w którym mieszkał. Bliscy, społeczność szkolna, sąsiedzi są pogrążeni w rozpaczy i bólu. W miejscu, gdzie zginął chłopczyk, zapalają znicze.

📢 Śląskie atrakcje zamkowe na majówkę 2024: walki rycerskie, pokazy konne i szczątki praczłowieka w jaskini Na Śląsku, w zamkach Ogrodzieniec i Olsztyn, długi weekend majowy obfituje w wyjątkowe atrakcje. Od walk rycerskich, przez pokazy konne, po odkrywanie skarbów pradziejów w jaskiniach – to tylko część z propozycji, jakie czekają na odwiedzających. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co oferują te niezwykłe miejsca i dlaczego warto je odwiedzić. 📢 Festiwal Las, Woda & Blues 2024 nad Jeziorem Sławskim. Na majówkę do Radzynia zjadą miłośnicy bluesa. Program „Las, Woda & Blues” 2024 w Radzyniu koło Sławy. We worek, 3O kwietnia nad Jeziorem Sławskim rusza bluesowy festiwal. Podczas czterodniowej imprezy wystąpi wiele zespołów. Program imprezy. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Sobótka, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sobótki Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Staniszowie powstaje kompleks Termy Karkonosze z willami i basenami z ciepłą wodą. Wiemy kiedy otwarcie”?

