Prasówka tygodniowa z 14.04.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Sobótka”?

Przegląd tygodnia: Sobótka, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Sobótka Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na burmistrza gm. Sobótka oraz do rady miasta zobaczysz je również w tym artykule. 📢 Podejrzani o przekręt nigerysjki wychodzą na wolność w Wałbrzychu. Mieli działać w międzynarodowej grupie przestępczej w Europie Trzech z pięciu podejrzanych o tzw. przekręty nigeryjskie wychodzi na wolność. Mężczyznom zarzucono udział w międzynarodowej grupie przestępczej, która oszukiwała w różnych krajach Europy. Wplątywali swoje ofiary w grę psychologiczną, zdobywały ich zaufanie i współczucie, a następnie wyłudzali pieniądze i znikali. Po zażaleniach obrońców, sąd uwolnił z aresztu trzy osoby i zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

📢 Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Jordanów Śląski Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Wiemy, jak wygląda skład rady gminy oraz jak prezentują się wyniki głosowania na wójta gm. Jordanów Śląski. Zobacz, na kogo postawili mieszkańcy i kto zdobył najwięcej głosów.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Sobótka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sobótce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramatyczny atak nożownika w Sobótce: próba zabójstwa na Dolnym Śląsku? W spokojnej miejscowości Sobótka, położonej nieopodal Wrocławia, doszło do przerażającego incydentu. Mężczyzna z ranami kłutymi został pilnie przetransportowany do szpitala po tym, jak został zaatakowany nożem. Policja zatrzymała podejrzanego, który może usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa.

📢 Samochód wbił się w ścianę budynku jednorodzinnego w Polanicy-Zdroju. Wiemy, jak to się stało. Zobaczcie zdjęcia Trudno sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło. Jakim cudem samochód osobowy marki Citroen przebił ścianę budynku i zawisnął w takiej pozycji? Policja w Kłodzku ustaliła już wstępnie okoliczności wypadku w Polanicy - Zdroju. Kierowca, starszy pan, stracił prawo jazdy... 📢 Damski bokser z furią bił i kopał swoją partnerkę w centrum Kamiennej Góry. Wstrząsające sceny nagrała kamera Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

📢 Pakunek przypominający ładunek wybuchowy pod samochodem prezydenta Romana Szełemeja! Kto go tam podłożył? Poruszające doniesienia z Wałbrzycha. Pod samochodem prezydenta miasta Romana Szełemeja znaleziono przedmiot przypominający ładunek. Mówi się także o podsłuchu. Sprawę bada policja, auto zostało sprawdzone przez wyspecjalizowanych policjantów. Sprawa jest poruszająca tym bardziej, że Roman Szełemej już raz musiał korzystać z ochrony policji, bo grożono mu śmiercią. Kilka tygodni temu pojawiła się także informacja, że prezydent jest na liście osób poszukiwanych przez putinowską Rosję. 📢 Wybory w Trzebnicy: Burmistrz zwycięża jednym głosem - nie będzie drugiej tury W wyborach burmistrza w Trzebnicy doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji: obecny burmistrz Marek Aureli Długozima zdobył dokładnie 50 procent głosów plus jeden, co oznacza, że nie będzie potrzebna druga tura. Zaskoczenie? Pewne. Emocje? Wysokie. Dowiedzmy się więcej na temat tych niecodziennych wyborów.

📢 Zagraniczne media komentują wyniki wyborów samorządowych w Polsce. Na co zwracają uwagę? Zagraniczne media komentują w poniedziałek wstępne wyniki wyborów samorządowych w Polsce. Komentarze różnią się nieco w zależności od kraju. 📢 Ile zarabia radny? Wysokość diet w gminach może zaskoczyć. Nieobecność na sesji wiąże się w potrąceniami Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady. 📢 Ambitny plan Koalicji Obywatelskiej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński: Liczę, że będzie rządzić lub współrządzić w 12 sejmikach Według wyników exit poll Koalicja Obywatelska zajęła drugie miejsce w wyborach do sejmików województw, uzyskując 31,9 proc. głosów. Zdaniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego wyniki wyborów samorządowych w sejmikach wskazują, że jego środowisko polityczne powinno przyspieszyć realizację swoich zapowiedzi i rozliczenia PiS. Powiedział też, w ilu sejmikach chce rządzić lub współrządzić KO.

📢 Wybory samorządowe 2024. Sprawdź, ile można zarobić jako burmistrz, prezydent miasta i wójt. Te kwoty robią wrażenie Wybory samorządowe 2024 częściowo za nami, ponieważ w kilku miastach za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Frekwencja, według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat), wyniosła 51,5 proc. To dobry moment, żeby sprawdzić, ile zarobią wójt, burmistrz, czy prezydent w miejscowościach, w których mieszkamy. Konkretne kwoty i takie zarobki mogą być niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Ile wynosi wypłata lub honorarium burmistrza i prezydenta?

📢 Oszukany przez internet stracił blisko 400 tys. zł. Policjanci ostrzegają przed nową metodą wykorzystywaną przez cyberoszustów Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, kuszony obietnicą szybkich zysków z inwestycji online, stracił blisko 400 tys. zł, umożliwiając przestępcom dostęp do jego konta bankowego. Śląska policja, która prowadzi tę sprawę, zwraca uwagę na rosnący problem oszustw inwestycyjnych w internecie i apeluje o ostrożność.

📢 Wrocław, Kraków i Rzeszów. Tu czekają nas ciekawe pojedynki w drugiej turze W Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu - to m.in. w tych miastach za dwa tygodnie odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. W Krakowie w pierwszej turze wygrał Aleksander Miszalski z KO, w Rzeszowie ubiegający się o reelekcję Konrad Fijołek, a we Wrocławiu najlepszy wynik zanotował popierany przez Lewicę i PO Jacek Sutryk. 📢 Rolnicy postawili na partię Kaczyńskiego. PiS nokautuje rywali na wsi. KO dopiero trzecia Rolnicy nie mieli wątpliwości, na kogo oddać głos w wyborach samorządowych 2024. Masowo zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. PiS zebrał blisko 60 proc. głosów i zmiażdżył konkurencję. Zaskakuje dopiero trzecia pozycja Koalicji Obywatelskiej, która nieznacznie pokonała Konfederację. Jak dokładnie głosowali rolnicy? 📢 Konfederacja zadowolona z wyniku. Stanisław Tyszka: Bardzo ważny moment dla istnienia i rozwoju – Wybory samorządowe to bardzo ważny moment dla istnienia i rozwoju Konfederacji, a także kolejny krok w przekonywaniu ludzi do tego, że zmiana w Polsce jest możliwa – powiedział i.pl przewodniczący klubu Konfederacji Stanisław Tyszka. – Zobaczymy, czy gdzieś będziemy języczkiem u wagi. Zakładam, że problem z radnymi ze strony koalicji rządzącej oraz PiS jest taki, że to są ludzie – przepraszam, że tak powiem – ale przekupni. Raczej nie mają silnych poglądów – powiedział pytany o ewentualne koalicje.

📢 Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu: Jacek Sutryk i Izabela Bodnar w drugiej turze Pierwsze wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu zapowiadają drugą turę. Jacek Sutryk oraz Izabela Bodnar zmierzą się w walce o fotel prezydenta Wrocławia. 📢 Wybory samorządowe 2024: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku. Gdzie były tłumy, a gdzie pustki przy urnach? 7 kwietnia 2024 do godz. 21 potrwa głosowanie w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze informacje na temat frekwencji. Sprawdziliśmy, w których rejonach Dolnego Śląska najwięcej wyborców oddało głos do godz. 12. 📢 Prasówka tygodniowa z 7.04.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójczy grill. Co nam szkodzi oprócz kiełbasy i tłustego jedzenia? Na te dwie kwestie często nie zwracamy uwagi”?

📢 Czy radny może pracować zawodowo? Są miejsca, w których mu nie wolno i musi wziąć bezpłatny urlop W całej Polsce wybraliśmy ok. 46 tys. radnych podczas wyborów samorządowych 2024. Nowe rady powinny zacząć pracę na początku maja. Zanim to jednak nastąpi, warto poznać odpowiedź na pytanie, czy radny może pracować zawodowo? Etat w niektórych instytucjach może okazać się problematyczny i wymagać bezpłatnego urlopu. Co z działalnością gospodarczą?

