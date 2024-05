Przegląd prasy 9.05.2024 Sobótka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sobótki

Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

Fontanna multimedialna koło Hali Stulecia to jedna z najbardziej imponujących atrakcji we Wrocławiu właśnie rozpoczyna nowy sezon 2024. Musisz to zobaczyć - pierwsze pokazy już 10 maja. Rozpocznie pokaz specjalny "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Stulecia.