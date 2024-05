Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zastrzelił go nocą w szopie. Prokuratura zdradza kulisy zabójstwa w Brunowie”?

Przegląd tygodnia: Sobótka, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zastrzelił go nocą w szopie. Prokuratura zdradza kulisy zabójstwa w Brunowie Wiadomo już więcej w sprawie zabójstwa, do którego doszło 23 maja w Brunowie (powiat polkowicki). 19-latek zastrzelił 44-letniego znajomego z pistoletu Walther P38. 📢 Weekend [24-26 maja] będzie miejscem pełnym życia i atrakcji we Wrocławiu. Będzie smacznie, kolorowo i radośnie! W ten nadchodzący weekend Wrocław będzie miejscem pełnym życia i atrakcji! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do naszego pięknego miasta, które w tym czasie rozkwita bogatą ofertą kulturalną, muzyczną i kulinarną. Od koncertów po spektakle teatralne, od Festiwalu Kuchni Japońskiej na Placu Wolności po degustacje win dolnośląskich na Bulwarach Dunikowskiego – mamy dla Ciebie wiele do zaoferowania. Będzie można również wziąć udział w Festiwalu Kawy, gdzie czekać będą na Ciebie różnorodne smaki kaw z całego świata oraz warsztaty baristyczne.

📢 Festiwal Japoński już w ten weekend we Wrocławiu. Przenieście się kulinarnie i kulturalnie do kraju kwitnącej wiśni. To trzy dni przygody Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu.W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Sobótka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sobótce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dieta krwiotwórcza. To jedz, gdy masz anemię lub niskie poziomy składników krwi. Zobacz najlepsze produkty Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.

📢 Żarłoczne ślimaki zagrożeniem dla wilków, psów i kotów - alarmuje Karkonoski Park Narodowy. To nie żarty, potrafią zjeść nawet pisklęta! To nie żarty, żarłoczne ślimaki, które są gatunkiem obcym i inwazyjnym w Polsce, zagrażają życiu wilków, ale nie tylko. Także psów i kotów - alarmują naukowcy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Chodzi o gatunek ślimaka o nazwie ślinik luzytański Arion lusitanicus, który w Polsce pojawił się w 1987 roku i zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie. 📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.

📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia: dwoje rowerzystów potrąconych przez kierowcę BMW W niedzielę wieczorem na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia kierowca BMW potrącił dwoje rowerzystów. Sprawca nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy i uciekł z miejsca wypadku pozostawiając poszkodowanych w ciężkim stanie. Policjanci zatrzymali podejrzanego po obławie. Jeden z rowerzystów zmarł w szpitalu. 📢 Piaszczyste plaże, beach bary we Wrocławiu. Tu poczujesz się jak nad morzem. Gdzie odpocząć od tłoku? Słoneczna pogoda coraz odważniej zachęca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W weekendy miejskie plaże we Wrocławiu zapełniają się plażowiczami. Gdzie najlepiej się wybrać, by odnaleźć swój kawałek piasku i nie zginąć w tłumie? Które plaże we Wrocławiu i okolicach warto rozważyć, by cieszyć się z wypoczynku?

📢 Tłumy podczas Nocy Muzeów 2024 w Muzeum Narodowym oraz jego oddziałach we Wrocławiu. Rekordowa ilość odwiedzających! Zobacz zdjęcia Noc Muzeów z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających do placówek i instytucji, które w tym czasie otwierają się dla zwiedzających. W 2024 roku do projektu Noc Muzeów we Wrocławiu przystąpiło około 80 placówek. Podczas tej jednej nocy wrocławskie muzea i galerie otworzyły swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. W stolicy Dolnego Śląska przygotowano ponad 150 atrakcji dla zainteresowanych.

