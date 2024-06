Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Sobótka, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu.

Julia K. z Kotli (powiat głogowski) została prawomocnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo w Kotli. Prokuratura żądała w apelacji dożywocia, ale sąd nie podwyższył kary zabójczyni.