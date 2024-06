Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Sobótce. Czy jesteś na bieżąco?”?

Przegląd tygodnia: Sobótka, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Sobótce. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sobótki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy”? 📢 Rajd Koguta z Dolnego Śląska dotarł na metę na Mazurach! Zwariowane ekipy z całej Polski pojechały, by pomagać. Mamy zdjęcia z trasy! Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 Nieodpowiedzialne zachowanie nad wodą: popili i wypadli z pontonu w Bardzie Śląskim, a mężczyzna wskoczył do Odry z mostu we Wrocławiu! Interwencje WOPR-u na Dolnym Śląsku w czasie długiego, czerwcowego weekendu przyprawiają o gęsią skórkę. Mieszkańcy igrają z życiem, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma pełne ręce pracy. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Bardzie Śląskim. Przewrócił się tam ponton, a do wody wpadły osoby, które nim płynęły. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. We Wrocławiu do Odry z wysokiego mostu wskoczył mężczyzna! z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala!

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Sobótka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sobótce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mostek Festiwalowy uroczyście otwarty. Wkrótce startuje pierwszy koncert Festiwalu Opole 2024 W piątek (31 maja) po południu uroczyście otwarto Most Festiwalowy, co oznacza oficjalne rozpoczęcie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To wieloletnia tradycja, że festiwal zaczyna się właśnie od symbolicznego otwarcia Mostu Groszowego.

📢 Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy. 📢 Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

📢 Długi weekend tuż, tuż. Jaka pogoda na Boże Ciało 2024? Prognozy nie cieszą, może być burzowo i deszczowo Po udanej majówce pora na kolejny długi weekend. Tym razem w związku z Bożym Ciałem, które w tym roku wypada 30 maja. Jaka będzie pogoda? Czy można spodziewać się upałów? 📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas.

📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale! 📢 Beach Bar Port Węglowy zaprasza na swoje pierwsze urodziny! Będą atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka! Beach Bar Port Węglowy zaprasza na swoje pierwsze urodziny. W ten weekend będzie się tu sporo działo. Jeśli dysponujecie wolnym czasem, to koniecznie musicie tu zajrzeć. Port Węglowy Beach Bar we Wrocławiu to popularne miejsce letniego wypoczynku nad Odrą. Jest to jedno z wielu sezonowych beach barów w mieście, oferujące relaksującą atmosferę z leżakami, hamakami, muzyką na żywo, i różnorodnymi napojami oraz przekąskami.

📢 Wielka feta kibiców na cześć Górnika Wałbrzych, który awansował do koszykarskiej ekstraklasy. Kibice dziękowali drużynie przed Zamkiem Książ Race, tort, kibicowskie przyśpiewki, dużo uśmiechu i mnóstwo radości. Tak w skrócie wyglądało powitanie koszykarzy Górnika Wałbrzych, którzy wywalczyli awans do ekstraklasy. Uroczystość zorganizowano na dziedzińcu Zamku Książ. Byli koszykarze, trener Andrzej Adamek, prezes klubu, medycy, prezydent miasta Roman Szełemej i prezeska Zamku Książ, Anna Żabska. Zamek to główny sponsor drużyny. 📢 Używane auta elektryczne. Kiedy i jakie dopłaty z KPO? Rząd zmienia taktykę w sprawie podatku od aut spalinowych. Zamiast „karania” kierowców za jazdę samochodami napędzanymi tradycyjnymi paliwami, postanowił zachęcać do zakupu pojazdów elektrycznych, również tych z rynku wtórnego.

