Lipiec 2024 w Sobótce: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Przegląd czerwca 2024 w Sobótce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Jarmark Świętojański we Wrocławiu, zobaczcie co i za ile można kupić koło pręgierza do 30 czerwca Do 30 czerwca br można zajrzeć na Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W drewnianych domkach w sercu miasta można kupić unikalne rękodzieło i smakołyki. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, zobaczycie co i za ile możecie tu kupić. 📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia.

📢 Wiele atrakcji czeka na nas w ten magiczny weekend we Wrocławiu. Będą koncerty, zaplatanie wianków, festiwale oraz kiermasze. W nadchodzący weekend Wrocław będzie pełen atrakcji, które przyciągną zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od 21 do 23 czerwca w stolicy Dolnego Śląska czeka nas mnóstwo wydarzeń, które z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, gdzie będzie można zakupić lokalne wyroby, rękodzieło i smakołyki. Atmosferę tego wydarzenia dodatkowo wzbogacą występy artystów ulicznych, którzy swoimi umiejętnościami rozbawią i zachwycą publiczność.

Prasówka lipiec Sobótka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Sobótki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ulica Pomorska ponownie otwarta po remoncie - mnóstwo atrakcji dla mieszkańców Wrocławia! W sobotę, 22 czerwca, po długim remoncie, zostanie ponownie otwarta ulica Pomorska. Z tej okazji Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, przygotowali bogaty program atrakcji dla mieszkańców Wrocławia.

📢 Noc Świętojańska nad Baryczą to będzie prawdziwy Woodstock. Jeśli szukasz kwiatu paproci, to tu go znajdziesz! Zobaczcie zdjęcia W najbliższy weekend, 21 i 22 czerwca, Milicz w sercu Doliny Baryczy stanie się miejscem magicznych obchodów Nocy Kupały – jednego z najbardziej tajemniczych i mistycznych świąt w naszej kulturze. Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, pełnym rytuałów, symboliki i magii, gdzie ogień, woda, miłość i natura odgrywają główne role. 📢 Ogromny wysyp grzybów w Zagórzu Śląskim i okolicy, zobaczcie zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał Pan Radek w grupie w mediach społecznościowych poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory z soboty i niedzieli (16 czerwca). Niektórzy aż nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół mówią jedno - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie

📢 Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Sobótce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy częściej atakują na Dolnym Śląsku”? 📢 Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy częściej atakują na Dolnym Śląsku Doniesienia i zdjęcia z Dolnego Śląska są drastyczne. Wilki znowu zaatakowały koło Kłodzka. W Radochowie zabiły 14 wyjątkowych owiec z rodowodem. Kilka dni wcześniej w Jaszkowej Dolnej zagryzły całe stado - 30 sztuk. Są doniesienia o kolejnych zagryzionych koniach, tym razem wczoraj w Złotym Stoku. Koło Wałbrzycha w Czarnym Borze odnotowano kolejne ataki. Wilki wytrzebiły niemal wszystkie muflony na Dolnym Śląsku. Z populacji liczącej kilkaset sztuk, zostało kilka, może kilkanaście! Gospodarze są wściekli, żądają wraz z Izbą Rolniczą monitorowania populacji wilczych gromad i zmiany przestarzałych przepisów prawa.

📢 Piorun uderzył koło turystów w Izerach! 13 osób w szpitalu, w tym grupa dzieci. Wszyscy ewakuowani do Świeradowa - Zdroju AKTUALIZACJA W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji. 📢 Marzena Kipiel-Sztuka została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorkę żegnały tłumy Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek (13 czerwca 2024) na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorka była żegnana przez tłumy. W jej ostatnią drogę udali się, obok mieszkańców, jej bliscy, przyjaciele i koledzy z teatru, czy telewizji. Legniczanka zmarła w wieku 58 lat.

📢 Śnieżka bohaterem NASA. Fotografia Daniela Koszeli została wybrana Astronomicznym Zdjęciem Dnia. To ogromne wyróżnienie Kolejny Dolnoślązak został doceniony przez naukowców z NASA. Zdjęcie Śnieżki Daniela Koszeli, fotografa ze Szklarskiej Poręby, zostało wybrane 12 czerwca 2024 na Astronomiczne Zdjęcia Dnia. O ten tytuł ubiegają się codziennie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników. 📢 Oto zakamarki wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Co tam można zobaczyć? Mamy zdjęcia Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.

📢 Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia. Ale już można się kąpać w zalewie w Radkowie i korzystać z wodnego toru zabaw Ninja! Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą! 📢 Nocne Targi Roślin. Jungle Boogie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Tu kupisz lub wymienisz się roślinami! Wraz z nadejściem ciepłych dni, magazyn przy Brynickiej 5 zamieni się w dżunglową oazę dzięki nowym, fantastycznym lampkom zamontowanym na podwórku. To doskonała okazja, aby poczynić (nie)małe roślinne zakupy i spędzić miło czas wśród innych miłośników roślin.

📢 2.Pchli Targ na Oporowie we Wrocławiu. Fantastyczna piknikowa atmosfera oraz mnóstwo ciekawego asortymentu. Zobaczcie zdjęcia! Dziś, w niedzielę 9 czerwca odbył się 2. Pchli Targ na Oporowie! Każdy mógł przyjść i sprzedać zalegające w domu rzeczy: od ubrań, książek, porcelany, biżuterii po zabawki i rowery. Nie były też wymagane zapisy, jednak każdy sprzedający sam musiał zorganizować swoje stoisko (stolik, krzesła, wieszaki). Pchli Targ to doskonała okazja do zakupu unikalnych drobiazgów i dawania drugiego życia przedmiotom, które komuś są już niepotrzebne. 📢 Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia]”?

📢 Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia! Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. 📢 25 lat za podwójne zabójstwo w Kotli pod Głogowem. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie Julia K. z Kotli (powiat głogowski) została prawomocnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo w Kotli. Prokuratura żądała w apelacji dożywocia, ale sąd nie podwyższył kary zabójczyni.

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest za darmo W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa kultowej bajki Shrek opisując nową wieżę widokową w Wałbrzychu, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Sam prezydent miasta krytyki się nie boi, a w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla - najsłynniejsza wieża Europy, też się na początku nie podobała! Nasza, nawiązuje do górniczej przeszłości, ma rdzawy kolor, który zwłaszcza jesienią pięknie będzie komponował się z otoczeniem, a nocą wygląda obłędnie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Plaża, jezioro, las, ryby, żaglówki, rowery, kemping, bary w czeskim kąpielisku Kristyna. Jak dojechać, jakie są ceny noclegów? Szukacie miejsca na letni wypad na weekend lub kilkudniowe wakacje blisko domu? Idealna może być Krystynka, czyli kąpielisko w Czechach nad jeziorem Kristyna koła Hradka nad Nysą. Macie tu wszystko, o czym marzycie w upalne dni. Czystą wodę w jeziorze, domki kempingowe, bary z przekąskami, ładne widoki i spacery w lesie.

