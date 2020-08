Tygodniowy przegląd prasy (Sobótka, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Sobótki

Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

Kiedy wypadają imieniny Mirona? Imieniny Mirona obchodzimy 17 sierpnia, 30 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 30.08. Co oznacza imię Miron? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Mirona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

Imieniny Tekli przypadają na 30.08. Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Tekli, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Tekli można napisać na specjalnej kartce imieninowej lub wysłać je w formie smsa. Jakie życzenia na imieniny Tekli wybrać? Życzenia na imieniny są składane solenizantom z okazji ich święta. Dla Tekli możemy dodatkowo przygotować bukiet kwiatów lub drobny upominek. Znasz Teklę? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd mogło wziąć się imię Tekla? Które cechy charakteru wyróżniają osoby o imieniu Tekla?

Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.