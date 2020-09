Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Sobótce, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sobótki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w Sobótce. Gdzie 1.09 może wystąpić awaria lub planowe wyłączenie prądu?”?

Przegląd sierpnia 2020 w Sobótce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w Sobótce. Gdzie 1.09 może wystąpić awaria lub planowe wyłączenie prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w Sobótce 1.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których może wystąpić brak prądu. Sprawdź, czy 1.09 może zabraknąć prądu w twoim mieście. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są remontu, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Sobótce. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? 📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą".

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Ginekolog: kolejki NFZ Sobótka. Ile trzeba czekać na wizytę do Ginekologa w Sobótce? Chcesz dostać się na wizytę do Ginekologa możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do Ginekologa w Sobótce są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Ginekologa w Sobótce najszybciej. 📢 Atak bulteriera w parku. Równie agresywny był jego właściciel [ZOBACZCIE FILM] Bulterier bez smyczy i kagańca rzuca się na małego pieska. Dwaj mężczyźni próbują uwolnić ofiarę z zaciśniętych szczęk agresywnego psa, całe zajście nagrywa jeden ze świadków, na którego z pięściami rzuca się właściciel bulteriera! Zobaczcie nagranie poniżej.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż ciężko uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli w Złotym Stoku. Jedyne takie w Polsce! [ZDJĘCIA] Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli znajduje się na terenie Kopalni Złota w Złotym Stoku. Można tam obejrzeć kilkaset tablic ostrzegawczych sprzed lat. Związane są głównie z przepisami BHP ("Nie rzucaj młotkiem, będąc na rusztowaniu", „Co zrobiłeś dzisiaj dla obniżenia kosztów własnych?”) ale są wśród nich także inne perełki ("Rolniku, nie myj jaj przed skupem!"). Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. 📢 Radny PiS i nauczyciel Jacek Budziński pod ostrzałem za wpis o LGBT+. Jak się tłumaczy? "Są tu dziewczyny z LGBT? Jakich podpasek używacie, żeby w jaja nie uwierały?" – ten post na Facebooku zamieszczony w jednym z komentarzy przez radnego Jacka Budzińskiego z PiS sprowadził na niego wielką falę krytyki. Jak on sam odnosi się to całej sprawy?

📢 Kamper na weekend. Ile kosztuje wynajęcie takiego auta? [ZDJĘCIA, CENY] Kamper to świetna opcja na wakacje, zwłaszcza w czasie pandemii konawirusa. Wystarczy prawo jazdy kategorii B, pełny bak i można ruszać w świat! Nie martwimy się o dojazdy w najdziksze zakątki kraju, ani o noclegi. Ile kosztuje doba wynajmu? Jak taki kamper wygląda w środku? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Pod każdym zdjęciem znajdziecie informacje o aucie i cenę za jego wynajem (za dzień dla sezonu wysokiego).

📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

📢 Psychopaci znęcający się nad zwierzętami. Pomóżcie ich złapać! [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Zabijanie, uśmiercanie, znęcanie się nad zwierzętami - takie zarzuty usłyszą psychopaci ścigani przez policję w całej Polsce. Pomóżcie ich złapać! Jeśli kogoś poznajecie, zgłoście to, dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112. Zdjęcia, nazwiska i informacje o tym, co zrobili znajdziecie, klikając w galerię zdjęć powyżej. 📢 Oto najdroższy dom na Dolnym Śląsku. 24 miliony i pałac jest Twój. Zobacz te wnętrza! 450-letni pałac Nowy Dwór w Kowarach na Dolnym Śląsku wystawiony na sprzedaż! Od kilkudziesięciu lat był prywatną posiadłością, teraz nowy właściciel tego najdroższego oferowanego na sprzedaż domu na Dolnym Śląsku będzie mógł otworzyć tu dom seniora, prywatną klinikę czy hotel. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda w środku! 📢 Wypadek na drodze S5 pod Wrocławiem. Potężny korek Samochód osobowy dachował na drodze S5 z Poznania do Wrocławia. Do wypadku doszło tuż przed Wrocławiem, między węzłami Kryniczno i Wrocław-Widawa (skrzyżowanie z AOW). Jedna osoba jest ranna. Do wypadku doszło chwilę po godz. 16, drogę udało się odblokować dopiero przed 19.

📢 Triathlon Januszy i Grażyn w Sulitrowiczkach. Liczył się czas i styl [ZOBACZCIE ZDJĘCIA] W sobotę (15 sierpnia) nad dolnośląskich Zalewem Sulistrowickim spotkało się prawie 200 Grażyn i Januszy, którzy postanowili zmierzyć się w triathlonie. W skarpetach i sandałach, z reklamówkami z Biedronki i dmuchanymi zwierzakami pływali, jeździli rowerami i biegali. Oczywiście w szczytnym celu. 📢 Dolny Śląsk. Festiwale, wydarzenia, imprezy na długi weekend (14-16 sierpnia) Nie macie planów na zbliżający się długi weekend? Już od piątku (14 sierpnia) możecie wziąć udział w wielu wydarzeniach organizowanych na całym Dolnym Śląsku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 14-15 sierpnia 2020. Kto ma wolne od pracy, czy sklepy będą czynne? 14 sierpnia - kto ma wolne? Piątek, 14 sierpnia, dniem wolnym od pracy. Co będzie czynne? 13. 08.20

14 sierpnia dniem wolnym od pracy? Kto ma wolne w nadchodzący piątek?- zastanawiają się osoby, które nie otrzymały powiadomienia od swojego pracodawcy na temat dnia odbioru za święto wypadające 15 sierpnia, Wojska Polskiego.

📢 Uprawiali seks na oczach przechodniów. Policja odnalazła bohaterkę skandalicznego nagrania [ZDJĘCIA] W Koninie para oddawała się uciechom i miłosnym igraszkom w centrum miasta, w biały dzień i to na oczach przechodniów. W dodatku, ktoś to wszystko sfilmował. Sprawą zajęła się policja, odnalazła już bohaterkę nagrania, gorzej z jej partnerem... Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Jeziora, zalewy i tamy na Dolnym Śląsku. Polecamy na wycieczkę! [ZDJĘCIA, OPISY, MAPY] Dolny Śląsk może się pochwalić bogactwem zbiorników wodnych. Wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów. Mamy najstarszy sztuczny zbiornik wodny w Polsce, a także jeden z największych w kraju. Wiecie, gdzie dokładnie się znajdują? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

📢 Dzieci na czworakach i na smyczach. Rodzinnym spacerem zajęła się prokuratura [ZDJĘCIA] Na skrzynkę mailową policji trafiły zdjęcia, na których widać, jak kilkuletnie dzieci prowadzone są na smyczy, idą na czworakach. Policja rozpoczęła poszukiwania osób ze zdjęć, sprawą zainteresowała się też prokuratura.

