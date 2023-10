Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sobótki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd września 2023 w Sobótce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

📢 Przegląd tygodnia z 24.09.2023 w Sobótce. Najważniejsze wydarzenia od 17.09 do 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mauzoleum rodziny Wagner w Dziećmorowicach. Smutny obraz rozszabrowanego grobowca. Poruszające ZDJĘCIA”?

Prasówka październik Sobótka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Sobótki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mauzoleum rodziny Wagner w Dziećmorowicach. Smutny obraz rozszabrowanego grobowca. Poruszające ZDJĘCIA Takie miejsca, jak mauzoleum na poniemieckim cmentarzu w Dziećmorowicach, budzą ciekawość, grozę, wprawiają w zadumę. Górujący nad cmentarzem grobowiec rodziny Wagner jest bardzo okazały, monumentalny. Przykuwa uwagę. Niestety, także bardzo zniszczony i rozszabrowany. Nikt nie zadbał o to, by ocalić od zapomnienia to miejsce. Choć są mauzolea, które miały więcej szczęścia i które wyremontowano dla potomnych.

📢 Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Sobótce. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prawo i Sprawiedliwość. Zobacz program partii i dowiedz się, co ugrupowanie proponuje wyborcom. Przygotowano 8 konkretów”?

📢 Owczarki, molosy, pinczery, szpice i inne rasy. Psie piękności na wystawie w Jeleniej Górze Najbardziej wzruszały oglądających małe psy. Każdego yorka, szpica czy buldożka chciało się od razu zabrać do domu. Szacunek budziły duże szwajcarskie psy pasterskie, owczarki niemieckie i molosy. Na jeleniogórskim stadionie przy ulicy Lubańskiej trwa Karkonoska Wystawa Psów Rasowych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najbezpieczniejsze kraje dla kobiet. W tych państwach samotne podróżniczki mogą przebywać bez obaw Coraz więcej przedstawicielek płci pięknej decyduje się na wyjazd w pojedynkę. Podczas organizacji takiej podróży warto zadbać o bezpieczeństwo – oto najnowszy ranking najbezpieczniejszych krajów dla kobiet. W tych państwach samotne podróżniczki mogą przebywać bez obaw i wrócić z samymi pozytywnymi wspomnieniami. 📢 Te kwiaty posiej we wrześniu 2023. Wcześniej zakwitną, a niektóre chętniej wyrosną! Sprawdź, jakie kwiaty siać jesienią Niektóre kwiaty warto posiać jeszcze jesienią. Dzięki temu wcześniej zakwitną. Są też rośliny, których nasiona potrzebują okresu przechłodzenia, by dobrze wykiełkować. Jesienny siew zapewnia im dobre warunki rozwoju. Jednak nie wszystkie kwiaty można siać jesienią. Sprawdź, co warto posiać już teraz, by cieszyć się ukwieconym ogrodem w przyszłym roku.

📢 Linia kolejowa Jelenia Góra - Wrocław: Zerwana sieć trakcyjna, ewakuacja pasażerów pociągu w Boguszowie-Gorcach AKTUALIZACJA FILM W piątkowy poranek 8 września zerwana trakcja kolejowa upadła na pociąg jadący z Jeleniej Góry do Wrocławia. Służy ewakuowały pasażerów pociągu Kolei Dolnośląskich Sprinter Książ. Ponad 100 osób czekało na drugi pociąg w polach niedaleko stacji w Boguszowie Gorcach. Zobaczcie zdjęcia z ewakuacji. 📢 Znaleziono ciało 17-latka z Wrocławia. Zaginął w drodze do sklepu. Rodzina mówi o morderstwie, policja milczy jak zaklęta 17-letni Sebastian wyszedł z domu w poniedziałek, 4 września o godz. 22:00. Z relacji bliskich wynika, że miał iść do Żabki po picie do szkoły. Od tamtej pory słuch o nim zaginął, telefon był wyłączony. Jego ciało znaleziono w apartamentowcu. Zdaniem rodziny, było związane.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Sobótka, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sobótki Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Linia kolejowa Jelenia Góra - Wrocław: Zerwana sieć trakcyjna, ewakuacja pasażerów pociągu w Boguszowie-Gorcach AKTUALIZACJA”? 📢 Grzybiarze, kosze w dłoń! W Węglińcu odbywa się Święto Grzybów! Węgliniec i Bory Dolnośląskie to raj dla grzybiarzy. Raz do roku mogą połączyć pasję zbierania grzybów z dobrą zabawą. Podczas XXV Święta Grzybów w Węglińcu zaplanowano Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów, konkurs drwali, wystawę grzybów oraz inne atrakcje. 📢 Błędy w czyszczeniu zębów można przepłacić zdrowiem. Ich popełnianie grozi zawałem, udarem, cukrzycą lub demencją Naukowcy niejednokrotnie wykazali związek między złym stanem zębów a chorobami serca, cukrzycą typu 2 czy demencją. Dbanie o higienę jamy ustnej nie jest więc jedynie kwestią estetyczną, ale poważnym aspektem zdrowotnym. Zobacz, jakich błędów nie popełniać podczas mycia zębów, aby nie narażać się na zawał lub udar mózgu.

📢 1300 niewybuchów przy popularnym wodospadzie w Karkonoszach! Akcja wciąż trwa Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci". 📢 Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie 2023 za nami. Rolnicy z Dolnego Śląska podziękowali za plony. Zobaczcie FILM i zdjęcia! Dożynki Wojewódzkie obchodzimy cyklicznie jako zwieńczenie dożynek gminnych i powiatowych. Tegoroczne dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie 2023 odbyły się w Szczepanowie w gminie Marcinowice. 📢 Młócili zboże i dziękowali za tegoroczne plony. Dożynki Diecezji Świdnickiej w Wambierzycach Kto jeszcze pamięta ręczne młócenie zboża po zebraniu go z pola i zwiezieniu do gospodarstwa. Tę i wiele innych tradycji dożynkowych można było zobaczyć a nawet poczuć na własnej skórze na tegorocznych Dożynkach Diecezji Świdnickiej, które odbyły się w Wambierzycach.

📢 Kiedy sadzić truskawki? Można to zrobić w kilku terminach, ale zwróć uwagę na sadzonki i przygotuj ziemię. O tym pamiętaj! Truskawki można sadzić w kilku terminach, ale trzeba zwrócić uwagę na typ sadzonek. Sprawdź, kiedy sadzić truskawki oraz jak przygotować ziemię pod ich uprawę. Dowiedz się, w jakich warunkach uprawa truskawek powiedzie się najlepiej i co trzeba zapewnić tym roślinom. 📢 Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Sobótce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki. Przechodziła przez przejście dla pieszych”?

📢 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje listy do Sejmu, my znamy już głównych kandydatów. Spore zaskoczenie! Dolnośląskie listy Prawa i Sprawiedliwości zostaną ogłoszone jutro (sobota 2 września). Znamy już kilku pewniaków do startu z regionu. I takich, których zaskakująco na listach nie zobaczymy. Niespodzianek nie brakuje, choćby w Wałbrzychu.

