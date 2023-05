Prasówka tygodniowa z 21.05.2023 w Sobótce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czerwiec w ogrodzie jest takim specyficznym miesiącem, w którym mamy mnóstwo roboty, ale niewiele siejemy i sadzimy. Są jednak gatunki i odmiany warzyw, które można jeszcze zaprosić do ogródka. Podpowiadamy, jakie warzywa można posiać w czerwcu wprost do gruntu, a jakie rośliny posadzić z przygotowanych wcześniej lub kupionych sadzonek.

Koni to owczarek belgijski. Od kilku dni jest członkiem Karkonoskiej Grupy GOPR. To pierwszy pies ratowniczy, który dołączył do grona zawodowców. Do tej pory ratownicy do akcji wyruszali z własnymi czworonogami. Przed Koni teraz szkolenie i egzamin. A potem wymagająca i odpowiedzialna praca. Jakie psy nadają się do służby ratowniczej, przeczytaj poniżej.