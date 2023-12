Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Sobótce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent?”?

Przegląd tygodnia: Sobótka, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent? Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent. 📢 Inwestycja Posco w Brzegu - nowa fabryka rdzeni do silników napędowych Kolejny sukces Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej! Firma Posco Mobility Solution Poland, część renomowanego koreańskiego koncernu Posco, ogłosiła plany zbudowania nowoczesnej fabryki rdzeni do silników napędowych w Brzegu, w województwie opolskim. Inwestycja ta, opiewająca na kwotę 183,6 mln zł, skorzysta ze zwolnień podatkowych, a jej realizacja rozpocznie się w kwietniu 2024 roku.

📢 W wielu domach pije się go na Wigilię zamiast kompotu z suszonych owoców. Aromatyczny kisiel żurawinowy to regionalny przysmak W wielu domach do dziś istnieje tradycja picia wigilijnego kisielu żurawinowego zamiast kompotu z suszonych owoców. Jest gęsty, przepełniony aromatem goździków i cynamonu. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Możemy go podawać jako ciepły napój albo jako deser na zimno.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Sobótka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sobótce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świąteczne hity w Biedronce kupimy aż do nocy. Jest w czym wybierać, a najważniejsze są niskie ceny W Biedronce przed świętami zrobisz zakupy do późnego wieczora. I to jakie! Szczególne, bo jeśli wybierzesz pomarańcze lub mandarynki, to Biedronka odda Ci pieniądze! Tego jeszcze nie było!

📢 Wypadek autokaru z 40 dziećmi na pokładzie - jechali do fabryki bombek do Złotoryi W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi. 📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi! 📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie.

📢 Dolny Śląsk niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy ostrzegają 21 grudnia 2023 Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie! 📢 Kurtka narciarska damska to jeden z najlepszych wyborów na mrozy. Sprawdzi się na stoku, ale i w mieście. Zobacz oferty do 300 złotych Zbliża się zima, a wraz z nią niskie temperatury, mrozy i śnieg. Warto już teraz zatroszczyć się o odpowiednią garderobę, która pozwoli cieszyć się zarówno zimowymi szaleństwami na stoku, zabawami z dziećmi w śniegu, jak i nie pozwoli nam zmarznąć w mieście. Jeśli szukasz wszechstronnego i stylowego rozwiązania, kurtka narciarska damska to jedna z najlepszych propozycji. Zobacz oferty sklepów do 300 złotych.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Sobótka, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sobótki Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sobótki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy szlak turystyczny w Wałbrzychu. Gdzie prowadzi żółty szlak z wałbrzyskiego rynku i kto go wymyślił? ZDJĘCIA, WIDEO”?

