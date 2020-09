Wyłączenia prądu w Sobótce. Gdzie 4.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Budowa linii kolejowej Podłęże - Piekiełko coraz bliżej

W godzinę z Nowego Sącza do Krakowa - to musi na każdym zrobić wrażenie, ale droga do tego luksusu komunikacyjnego jest długa i wyboista - mówi Józefa Majerczak, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Entuzjastów budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Piekiełko i moderniz...