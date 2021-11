Wycieczki rowerowe do 19 km od Sobótki. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Sobótki

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Sobótki, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Sobótce ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 05 grudnia w Sobótce ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Radunia i Ślęża

Stopień trudności: 3

Dystans: 26,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 1 530 m

Suma zjazdów: 1 531 m

RowerowePodhale poleca trasę mieszkańcom Sobótki

Przełęcz Tąpadła - Grupa Raduni - Ślęża. Przedstawiona trasa została przejechana w ramach treningu przez zawodami EMTB. Odcinki zjazdowe w masywie Ślęży należą do bardzo trudnych - charakteryzują się występowaniem dużych głazów i niejednokrotnie opadają dosyć stromo. Odcinki w grupie Raduni są znacznie łatwiejsze - ścieżki wiodą wąskimi singlami i praktycznie nie występują na nich żadne skalne ogrody. W górnych partiach Raduni trasa przebiega przez świetliste dąbrowy, co podnosi walory estetyczne przejazdu.