Tygodniowy przegląd prasy (Sobótka, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Sobótki

📢 Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków! Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów? 📢 Prezydent Duda: Bony turystyczne 500 zł na wakacje dla każdego dziecka 500 złotych dla każdego dziecka na wakacje - taką obietnicę złożył dziś prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy czy wyjazdy rodzinne. Wcześniej rząd obiecywał 1000 złotych na wakacje w Polsce dla każdego pracownika zarabiającego mniej niż średnia krajowa. Szczegóły miały zostać ogłoszone jeszcze w maju. Nie zostały, a na wszystkie pytania w tej sprawie rząd odpowiada, że "trwają analizy". Czy 500 złotych na wakacje dla dziecka zastąpi 1000 złotych na wakacje w Polsce?

📢 Kupiłeś? Nie jedz! Niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofane ze sprzedaży [LISTA PRODUKTÓW, ZDJĘCIA] Główny Inspektorat Sanitarny regularnie publikuje ostrzeżenia publiczne dotyczące wycofywanych ze sprzedaży produktów. Najczęściej są to artykuły spożywcze lub suplementy diety. 📢 Siłownie ponownie otwarte. Jakie zasady obowiązują? [WYTYCZNE SANEPIDU] Po przerwie związanej z epidemią koronawirusa, od soboty 6 czerwca działalność wznowić mogą siłownie i kluby fitness. Jak ćwiczyć, żeby było bezpiecznie? Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne dla takich miejsc.

📢 GUS: przeciętny Polak żyje za 1819 zł miesięcznie. Dwie trzecie tej kwoty idą na stałe wydatki GUS podał, ile pieniędzy „na przyjemności” zostaje w portfelach Polaków. Eurostat sprawdził z kolei, ile osób nie radzi sobie z kosztami utrzymania mieszkania lub domu.

📢 Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska w czerwcu wznawiają działalność. Kto może pojechać do sanatorium na NFZ? Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska wznawiają swoją działalność od 15 czerwca. To dobra informacja m.in. dla tych pacjentów, którzy nie mogli wyjechać do sanatorium lub którym pobyt został przerwany z powodu epidemii koronawirusa. Zanim jednak leczenie w uzdrowisku zostanie rozpoczęte, należy spełnić jeden bardzo istotny warunek. Kto może wyjechać do sanatorium, ile kosztuje leczenie uzdrowiskowe i jak długo trzeba czekać na wyjazd do uzdrowiska? 📢 Te sklepy znikają z Polski. Trwają wielkie wyprzedaże [LISTA SKLEPÓW] Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Jakie sklepy zniknęły z Polski? Które zamkną się już niedługo?

📢 Śmieci z auta prosto do lasu! Leśnicy pokazują nagrania [ZOBACZCIE] Nadleśnictwo Śnieżka opublikowało screeny z nagrań zarejestrowanych przez fotopułapki ustawione w lesie. Nie ma na nich dzikich zwierząt, są ludzie, którzy wyrzucają tam odpady budowlane i stare opony. 📢 Chciała zjechać z ronda, spowodowała wypadek [ZDJĘCIA] Wypadek w Mokronosie Dolnym. Na rondzie na drodze wojewódzkiej 347 Wrocław - Kąty Wrocławskie zderzyły się dwa samochody osobowe.

📢 Pieczywo, mleko, mięso, napoje. Gdzie jest najtaniej? Biedronka, Lidl, Polomarket i Netto [AKTUALNE CENY] Supermarkety kuszą kolejnymi promocjami, o czym często informujemy na naszym portalu. Dziś postanowiliśmy sprawdzić aktualne ceny w popularnych dyskontach: Biedronka, Lidl, Netto i Polomarket. 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

📢 Tarcza antykryzysowa 4.0. Sejm uchwalił czwartą część tarczy. Co zawiera Tarcza 4.0? Przedłużony zasiłek opiekuńczy i wakacje kredytowe Sejm uchwalił w czwartek późnym wieczorem tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. Przewiduje ona m.in. wydłużenie okresu, w którym można otrzymywać zasiłek opiekuńczy. Nie przyjęto natomiast poprawki opozycji, która domagała się przywrócenia możliwości handlu w niedziele do końca 2020 roku. Ustawą zajmie się teraz Senat. 📢 Będzie rewolucja w aptekach. Farmaceuci dostaną nowe uprawnienia – będą mogli m.in. wypisywać recepty [5.06.2020] Szykuje się farmaceutyczna rewolucja? Jak podaje serwis Fakty.tvn24.pl farmaceuci niedługo dostaną nowe uprawnienia. Będą mogli wypisywać recepty i prowadzić leczenie – oczywiście w dość wąskim i do tego w szczegółowo opisanym zakresie. Dzięki nowym uprawnieniom farmaceuci będą w stanie odciążyć lekarzy, których i tak jest w Polsce zdecydowanie za mało.

📢 Piłka nożna. Transfery Śląska Wrocław. Najnowsze wiadomości Śląsk Wrocław przedłuża kontrakty z młodymi piłkarzami. Jest także zwrot w sprawie Roberta Picha, ale za to trwa impas w negocjacjach z Michałem Chrapkiem. Znamy także pierwsze nazwisko, które wzmocni WKS w przyszłym sezonie.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur