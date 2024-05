Trasy rowerowe do 7 km od Sobótki. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Sobótki? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Sobótki. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sobótki przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Sobótki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sobótki, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 maja w Sobótce ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 33%. 🚲 Trasa rowerowa: Radunia i Ślęża Stopień trudności: 3.0

Dystans: 26,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 1 530 m

Suma zjazdów: 1 531 m RowerowePodhale poleca trasę mieszkańcom Sobótki Przełęcz Tąpadła - Grupa Raduni - Ślęża. Przedstawiona trasa została przejechana w ramach treningu przez zawodami EMTB. Odcinki zjazdowe w masywie Ślęży należą do bardzo trudnych - charakteryzują się występowaniem dużych głazów i niejednokrotnie opadają dosyć stromo. Odcinki w grupie Raduni są znacznie łatwiejsze - ścieżki wiodą wąskimi singlami i praktycznie nie występują na nich żadne skalne ogrody. W górnych partiach Raduni trasa przebiega przez świetliste dąbrowy, co podnosi walory estetyczne przejazdu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Góry Ślęzy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,42 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 442 m

Suma podjazdów: 1 456 m

Suma zjazdów: 1 491 m Mar-ek poleca trasę mieszkańcom Sobótki Głównie czarnym szlakiem wokół Ślęzy. Trasa średnio trudna, czasem łatwa. Ścieżki czasami błotniste, wysypane drobnymi kamieniami. 1-2 trudniejsze podjazdy.

Trasę zrobiliśmy jadąc od Schroniska Pod Wieżycą w stronę zachodnią, wróciliśmy od strony wschodniej. Potem jeszcze podjechaliśmy na chwilę do Zamku Górka.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do ruin wieży Bismarcka w Piotrówku Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 403 m Trasę dla rowerzystów z Sobótki poleca Januszek_44

Całkiem przyjemna wycieczka do ruin wieży Bismarcka na Jańskiej Górze . Z wieży została już tylko ruina , na którą co odważniejsi śmiałkowie jednak wchodzą . W okolicy wieży znajduje się miejsce biwakowe spod którego rozciąga się przepiękny widok na szczyt Ślęży i ruinę zamku w tej samej miejscowości .

Kwitnące o tej porze rzepaki dodają kolorytu .

Dojazd rowerem do wieży nie nastręcza trudności a trasa wytyczona raczej poza uczęszczanymi drogami .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Sobótka - Będkowice - Park Wenecja - przełęcz Tąpadła - Ruina Browaru Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 217 m

Suma podjazdów: 438 m

Suma zjazdów: 455 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Sobótki

Lutowa wycieczka po okolicy , w piękny słoneczny dzień . Wyjazd z Sobotki . Postój w Będkowicach w skansenie . Następnie przejazd do Sulistrowiczek i pętelka w Parku Wenecja . Powrót przez przełęcz Tąpadła i "zwiedzanie " ruiny Browaru w Sobótce . Przy okazji okazało się że w podziemiach da się nurkować .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Stary Zamek i Rogów Sobócki , pałac Korbielowice i Mauzoleum Bluchera Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 231 m

Suma zjazdów: 222 m Trasę dla rowerzystów z Sobótki poleca Januszek_44 Rowerowa wycieczka do zamku w Korbielowicach . Trasa głównie po drogach mniej uczęszczanych , miejscami wręcz po chaszczach . Ale w nagrodę piękny zamek . Niestety akurat w tym dniu zamknięty ze względu na odbywającą się tam wesele . Za Korbielowicami mauzoleum Buchnera . W drodze powrotnej krzyż pokutny w miejscowości Stary Zamek , a wcześniej smaczny leszcz w smażalni na stawach rybnych.

W Rogowie Sobóckim trzy krzyże wmurowane w kościelny mur i jeden przy drodze do Sobótki

Nawiguj

