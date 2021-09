Trasy rowerowe do 17 km od Sobótki. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe z Sobótki

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Sobótki, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Sobótce ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Sobótce ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Góry Ślęzy

Stopień trudności: 2

Dystans: 25,42 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 442 m

Suma podjazdów: 1 456 m

Suma zjazdów: 1 491 m

Trasę dla rowerzystów z Sobótki poleca Mar-ek

Głównie czarnym szlakiem wokół Ślęzy. Trasa średnio trudna, czasem łatwa. Ścieżki czasami błotniste, wysypane drobnymi kamieniami. 1-2 trudniejsze podjazdy.

Trasę zrobiliśmy jadąc od Schroniska Pod Wieżycą w stronę zachodnią, wróciliśmy od strony wschodniej. Potem jeszcze podjechaliśmy na chwilę do Zamku Górka.

