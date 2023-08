Przegląd prasy z Sobótki. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.08.2023

Ogórki to jedne z tych warzyw, które kojarzą nam się z latem. Świeży na kanapkę, czy do mizerii. Gruntowe do kiszenia, konserwowania, zamykania w słoikach jako smakowite sałatki. Gorzej, jeśli ogórek, który właśnie chcemy zjeść, okazuje się tak gorzki, że przez to niemal niezjadliwy. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu zapobiec? Zacznij w ogrodzie, a jeśli kupujesz – wypróbuj pewien trik.