Prognoza pogody na jutro 23.05 dla Sobótki. Jaka będzie temperatura we wtorek?

Pogoda na jutro (wtorek, 23.05) dla Sobótki

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 21°C. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 13°C. Opady pojawią się we wtorek na 79 %. Ma spaść ok. 3.4 mm deszczu. Nie zapomnij zabrać parasola.