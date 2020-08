Prasówka Sobótka 28.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sobótce nie minęło Cię nic ważnego

Cristiano Ronaldo to doskonały piłkarz, który na każdym kolejnym meczu udowadnia, że zasługuje na pięć Złotych Piłek, które ma na swoim kocie. Nie da się jednak ukryć, że jest modnym celebrytą, który złamał niejedno serce. Lista eks-dziewczyn piłkarza zdaje się nie mieć końca, a oficjalne informacje nie zawsze oddają rzeczywistość. Sprawdź z kim Cristiano Ronaldo spotykał się w przeszłości. Na liście modelki, aktorki, prezenterki...

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w czwartek 27 sierpnia b.r., wywołała niemałe poruszenie. Otóż nieoczekiwanie nowy MZ zapowiedział projekt szeregu zmian w czasie trwania kwarantanny oraz zasadach izolacji. Jak podkreślił, są one zgodne z zaleceniami Światowej organizacji Zdrowia (WHO).

Jestem przekonany, że jeśli przestaniemy zupełnie niepotrzebnie domagać się mądrości i zdolności przewidywania od ministerstwa i kuratorów, a zaczniemy od siebie, to zyskamy przez to odpowiedź na wiele nurtujących pytań - mówi Jan Wróbel, nauczyciel, publicysta

Tak jak od września uczniowie wrócą do szkoły, tak większość pracowników wróci niebawem do biur, jednak praca będzie wyglądać inaczej niż przed pandemią. Choć praca zdalna spopularyzowała się w ostatnich miesiącach, ma swoje minusy. Dlatego pracownicy bez większego problemu godzą się na powrót do normalnego trybu pracy.