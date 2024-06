Najlepsze jedzenie w Sobótce?

Wybierając lokal z jedzeniem, często porównujemy opinie przyjaciół. To dobry sposób, by wybrać miejsce dla siebie, gdzie można zjeść w Sobótce. Ale trzeba wcześniej wiedzieć co można wybrać. Toteż zbieramy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które są w okolicy. Jeśli znasz inną, której brakuje, powiedz osobie zarządzającej social mediami, że nie ma go na liście.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Sobótce znajdziesz na naszej liście? Przykładowo:

pizzeria

pierogarnia

lodziarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia włoska

kuchnia orientalna

kuchnia fusion

Najważniejsze trzy słowa dla Polski, Polaków, naszej kultury, filozofii: wódka, wojna i kiełbasa są rodzaju żeńskiego.

Robert Makłowicz

